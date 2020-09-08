Архітектурна студія А-01 реалізувала проєкт будинку з нульовим вуглецевим слідом в Коста-Риці. Будівля є зразком екологічності, а стіни тут зроблені з деревяних жалюзі. Саме це дозволило помешканню збільшити кількість природного світла всередині, а також створити перехресну вентиляцію.

Будинок є повністю модульним. Його зібрали за межами будівельного майданчика, а потім перевезли вантажівкою, повідомляє Dezeen.

Вас може зацікавити: Бамбукове житло: в Камеруні будують село, яке вирішить проблему з доступом до води – фото

Готову будівлю перевезли до невеликого села Охочал в одній з провінцій Коста-Рики. Через тропічний клімат будинок не вимагає стандартного опалення чи системи кондиціонування. Ці функції беруть на себе похилі стіни.



Будинок можна легко розібрати за кілька днів / Фото Dezeen

Збірні конструкції будинку складаються з сталевого каркаса, який піднятий на бетонному фундаменті, а також колон, які утворюють другий шар стін.



Всередині є кухня, ванна, кілька спалень та вітальня / Фото Dezeen

Перегородки з тонких планок діють як великі жалюзі, відкриваючись або закриваючись, щоб забезпечити поперечну вентиляцію або ж зберегти тепло всередині будинку.

Житло не пов'язане з місцевими електричними та водопровідними мережами. Потреба в електроенергії компенсується наявністю сонячних панелей, які використовуються і для нагрівання води на місці.



Інтер'єр в будинку – мінімалістичний / Фото Dezeen

Всередині житлова зона має відкритий план, куди входить зона вітальні та їдальні, дві ванні кімнати, спальні та тераси.

Таке приміщення продукує на 40% менше викидів вуглецю, ніж типовий костариканський будинок такого ж розміру. Решта 60% ми компенсуємо через відмову від споживання води чи електричної енергії села,

– розповіли представники компанії.



Будинок ніяк не забруднюватиме екологію / Фото Dezeen

Після доопрацювання проєкту, студія запропонує масове будівництво екологічного житла за власними розробками.

Читайте також: Ресторан під солом'яним дахом: в Мексиці відкрили неймовірний заклад

Дивіться більше фото екологічного будинку з Коста-Рики: