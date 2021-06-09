Як виглядає багатство: у Флориді виставили на продаж шикарну садибу

У розкішній палацовій садибі є 7 спалень, великий басейн та окреме крило, відведене під спорт-зал. Неймовірний маєток має чудову форму та розташований на просторій земельній ділянці. Маєток продається за понад 9 мільйонів доларів.

У Південній Флориді виставили на продаж одну пишну та розкішну садибу. В будинку є 7 спалень та 9 ванних кімнат, він розташований на ділянці площею понад 2 гектари.

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Територія маєтку має підвищену приватність, її змогли забезпечити завдяки двосхилому під’їзду та особливій формі ділянки.



Чарівний дизайн дому / Фото JamesEdition

Площа проєкту складає майже 2 тисячі квадратних метрів.



Шик та помпезність / Фото JamesEdition

На території є відкрита кухня та простір для відпочинку великої компанії. Це чудове місце для проведення сімейних заходів. Серед інших зручностей тут є окреме крило, яке споруджено спеціально для тренажерного залу.



Ідеальна домівка / Фото JamesEdition

Дім обладнаний технологією розумного будинку. У палацовій садибі споруджено великий басейн та кілька просторих терас. Для максимально задоволення та відпочинку тут є також шикарний спа-центр. Помпезний маєток продається за ціною 9 мільйонів 300 тисяч доларів.

Як виглядає будинок всередині: