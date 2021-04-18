Загадкова форма з творчим інтер'єром: як виглядає новий музей культури у Японії

Джерело:Archdaily
Японське місто Токоразава може похизуватися новою пам'яткою архітектури, яка не лише дивує виглядом, а й має що запропонувати відвідувачам всередині.
Музей культури Кадокава – це футуристичний культурний лабіринт, який вражає уяву та спонукає до творчості.
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Архітектура скельних масивів об’єднала сучасний заміський ландшафт.
Монументальна архітектура / Фото Archdaily
20 тисяч елементів граніту, що покривають зовнішню стіну, названо Чорною фантазією. Вона має сильний хвилястий відтінок білих плям на чорному тлі.
Творчий інтер'єр / Фото Archdaily
Інтер'єр – це хаотична взаємодія культури та мистецтва. Це гармонія музею та бібліотеки, що спонукає до захоплення історією та бажання творити нову сучасність.
Погляд догори / Фото Archdaily
Музей Кадокава – це місце, де кожен може не лише зробити дотик до історії, а й відчути себе її частинкою.