Загадкова форма з творчим інтер'єром: як виглядає новий музей культури у Японії

Японське місто Токоразава може похизуватися новою пам'яткою архітектури, яка не лише дивує виглядом, а й має що запропонувати відвідувачам всередині.

Музей культури Кадокава – це футуристичний культурний лабіринт, який вражає уяву та спонукає до творчості.

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Архітектура скельних масивів об’єднала сучасний заміський ландшафт.

Монументальна архітектура / Фото Archdaily

20 тисяч елементів граніту, що покривають зовнішню стіну, названо Чорною фантазією. Вона має сильний хвилястий відтінок білих плям на чорному тлі.

Творчий інтер'єр / Фото Archdaily

Інтер'єр – це хаотична взаємодія культури та мистецтва. Це гармонія музею та бібліотеки, що спонукає до захоплення історією та бажання творити нову сучасність.

Погляд догори / Фото Archdaily

Музей Кадокава – це місце, де кожен може не лише зробити дотик до історії, а й відчути себе її частинкою.