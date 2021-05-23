Здорове майбутнє: у Китаї завершується будівництво масштабного спортивного центру

Вражаючий проєкт розташований у мальовничій місцевості між пагорбами та привабливою річкою у провінції Чжецзян. Новий першокласний спортивний центр займає ділянку площею 300 тисяч квадратних метрів.

Новітній комплекс спроєктований Шанхайським інститутом архітектурного проєктування та досліджень. Дизайн проєкту базується на унікальних характеристиках місцевого ландшафту. Спортивний комплекс, гори та вода завершують композицію і створюють неповторне місце.

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Загальна площа проєкту складає майже 38 тисяч квадратних метрів.

Оригінальна система ландшафтного планування / Фото Аrchdaily

Основна частина будівлі непомітна і має чистий білий колір. Тут створено ефект паперового віяла завдяки легкій і неявній формі. Фасад споруди м’яко розгортається між пагорбами і відвідувачі можуть насолодитися чарівними видами.

Вода та гори – чудові сусіди для нового центру / Фото Аrchdaily

У комплексі застосували систему функціонального планування: зал змагань та тренувальний зал розташовані паралельно одне до одного.