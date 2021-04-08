Жінка самотужки зробила ремонт: 117-річна кухня отримує нове обличчя – фото

Старовинний будинок, датований 1904 роком, декілька раз змінював свій інтер'єр. Нова власниця вирішила самотужки зробити ремонт та створити затишну та приємну кухню. Що з цього вийшло – читайте у нашому матеріалі.

У 2018 році будинок у Балтиморі придбала Анна Луттрелл і за останні три роки вона його повністю відремонтувала. Спершу вона взялася за ванну, а потім перейшла на кухню. Це був застарілий простір із зеленими стінами, вицвілими стелями та старою підлогою.

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Анна зняла кілька шарів плитки, щоб виставити крокви, завдяки чому простір став більш відкритим та повітряним. Для цього їй довелося потрощити всю кімнату.

Застарілий простір / Фото Apartment Therapy

Після відшаровування шарів шпалер, плитки та підлогового покриття Анна виявила оригінальну штукатурку.



Сучасна кухня / Фото Apartment Therapy

Завдяки білій фарбі стіни стали набагато простіші, а весь простір світліший.

Затишок та комфорт / Фото Apartment Therapy

Посеред кухні розміщений острівний стіл, бетонні стільниці додають індустріальної атмосфери. Косметичні штрихи, такі як нова раковина та змішувач, біла плитка та шкіряні барні стільці допомагають завершити вигляд.



Бюджет ремонту склав 13 тисяч доларів / Фото Apartment Therapy

Власниця сама встановила шафу та відкриті стелажі. Також вона виконала всі сантехнічні та електромонтажні роботи. Анна надихає інших користуватися всіма благами мережі інтернет та своїм прикладом доводить, що якщо маєш бажання – не завжди потрібно наймати професіонала.

Красивий дизайн / Фото Apartment Therapy

Єдина втрата, як зазначає сама Анна – це паркетна підлога. На жаль, через ремонтні роботи її не вдалося зберегти.



Улюблена кімната господарів / Фото Apartment Therapy

Амбітна самодіяльність на кухні безумовно окупилася, оскільки тепер це яскравий, гостинний та функціональний простір.