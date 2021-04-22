Житло майбутнього: як виглядатиме футуристична казка на березі Сени

Архітектор Жан Нювель створив проєкт майбутнього "вертикального" житлового комплексу у Парижі. Футуристична споруда на березі Сени вражає.

Париж незабаром зможе похизуватися неабиякою спорудою. Женевіль – це простір життя майбутнього, який розташований на березі Сени у передмісті Генневільє.

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За задумом архітектора, це має бути місце синергії, призначене для нового покоління міських жителів та нової економіки.

Міський район в одній споруді / Фото Archdaily

Проєкт готовий вмістити громаду з 7500 людей. Ця будівля має стати поштовхом до швидкого розвитку району.

Новий життєвий простір / Фото Archdaily

Вертикальний дизайн споруди є відповіддю на проблему розростання міст. Кожен "міський шар" вертикального району є досить гнучким, щоб дозволити змінити простори в залежності від потреб.

Так може виглядати житловий комплекс / Фото Archdaily

У проєкті передбачено все – від закладів харчування до садочків, шкіл та просторів для розвитку.

Будівництво розпочнеться в 2022 році, а завершити проєкт планують у 2025 році.