Життя в стилі хюґе та скандинавська філософія: ЖК HYGGE вже на фінішній прямій

Житловий комплекс HYGGE вже незабаром буде зданий в експлуатацію, і мешканці вже облаштовуватимуть своє житло мрії. Чим особливий ЖК HYGGE та яку філософію заклала у проєкт компанія LEV Development – читайте у матеріалі.

Новий ЖК HYGGE розташований на вулиці Пасічна. Це абсолютна протилежність звичним багатоповерхівкам, при розгляді яких потрібно зважувати безліч "за" та "проти". LEV Development пропонує концептуально інший підхід, який зосереджений на задоволенні потреб мешканців та можливості насолоджуватися життям.

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Скандинавська концепція хюґе акцентує увагу на атмосфері затишку, закликає нас не проживати життя в шаленому темпі, а насолоджуватися кожною миттю. Компанія LEV Development обмежила поверховість житлового комплексу та зосередила увагу на комфорті мешканців, щоб їхній дім став островом спокою та гармонії, який не хочеться покидати.

Особливість ЖК HYGGE одразу помітна на його території. Вуличні тренажери, сучасний дитячий майданчик та спеціальна зона для барбекю гарантують сімейну атмосферу та дають сигнал, що ти потрапив додому. Простір ЖК HYGGE – це місце взаємодії та задоволення від життєвих активностей.



Хол від студії SAVYTSKYY design розкриває свої теплі обійми та радісно вітає мешканців та гостей ЖК HYGGE. Схожа на дерево плита, зносотійка фарба на стінах та унікальне поєднання динаміки приміщень і концепції спокійного житлового комплексу готові вразити кожного.

Окрім того, тут є місце для дитячих візків, паркінг велосипедів та місце для зарядки електросамокатів. Люстри в атріумі і підсвітка-зорепад дарують справжню світлову магію, а зелень в поєднанні з унікальним дизайном створюює атмосферу, яка позбавляє турбот та поспіху, як тільки ви переступаєте поріг будинку.

Підтримати філософію хюґе та вразити мешканців якістю покликана проєктна Майстерня Бєляєвих. Кожен квадратний метр квартир продуманий до найменших дрібниць. Мешканці можуть спокійно насолоджуватися життям, а не витрачати свій час та емоційні ресурси на вирішення побутових проблем.

Вже зовсім скоро ЖК HYGGE буде зданий в експлуатацію, тож поспішай приєднатися до щасливчиків, які проживатимуть кожен день у цілковитій гармонії та атмосфері хюґе.

Дізнатись деталі про житло у стилі хюґе та ціни на квартири можна на сайті LEV Development та відділах продажу у Львові: