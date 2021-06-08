Життя на воді: у гавані Копенгагена планують звести штучний острів

У парламенті Данії ухвалили вражаючий проєкт – будівництво штучного острова, на якому планують поселити близько 35 тисяч людей. Новий об’єкт буде захищати гавань від наводнення та штормів.

Проєкт отримав назву Lynetteholm, він буде розташований біля узбережжя Копенгагена та матиме площу 275 гектари. Острів спроєктували студії Arkitema та Tredje Natur.

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Острів не тільки розширить межі багатолюдної столиці та найбільшого міста Данії – тут планують сформувати новий житлово-діловий район.



Візуальний проєкт Lynetteholm / Фото Dezeen

На будівництво острова за попередніми оцінками піде близько 30 років. Частково це пов’язано з тим, що для будівництва острова потрібно транспортувати 80 мільйонів тонн ґрунту. За підрахунками це 350 вантажівок на день.

Інноваційне рішення / Фото Dezeen

Штучний острів буде розташований між районами Нордхавном і Рефшалеоеном і захищатиме місто від частих штормових сплесків і підняття рівня води.

Проте у проєкту є чимало критиків. Зокрема, викликає серйозні занепокоєння те, що Lynetteholm матиме можливі згубні наслідки для навколишнього середовища Балтійського моря.