Зірковий ринок нерухомості: Мадонна придбала будинок у Каліфорнії за 19 мільйонів доларів

Мадонна купує розкішний та величезний маєток The Weeknd Hidden Hills у штаті Каліфорнія за 19,3 мільйона доларів. Помешкання має 7 спалень та власний мінітеатр.

Неймовірні володіння мають площу у 1160 квадратних метрів. Розлоге помешкання розмістилося на майже на трьох гектарах зарослих травою галявин. Серед залитих сонцем схилів і оточений деревами секвої дім має найвищий рівень приватності.

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Мадонна виділила колосальних 19,3 мільйона доларів на придбання цього неймовірного помешкання у Каліфорнії.

Блискучі володіння / Фото Celebrity News

Помешкання споруджено з 7 спальнями та 9 ванними кімнатами. Будинок має кілька особливостей: розкішний передпокій із подвійною висотою стелі, простору кухню шеф-кухаря та бар для розваг. У фоє розміщений вишуканий рояль із кріслами для сидіння та подвійними вікнами, за якими розкинувся чудовий пейзаж.

Вечірній вид на басейн та спа-центр / Фото Celebrity News

У домі обладнано кілька терас, з яких відкривається вид на басейн та спа-центр. Серед віп-зручностей тут можна виділити шикарний офіс, винний погріб, фітнес-студію, міні-театр, просторий сарай, автогалерею на п'ять автомобілів та баскетбольний майданчик.



У помешканні передбачено все для максимальної приватності / Фото Celebrity News

На території також розташований гостьовий будинок на дві спальні. У хатині є неймовірний кабінет з дерев'яними панелями із вбудованими книжковими полицями та каміном.

Дивіться більше фото неймовірного будинку: