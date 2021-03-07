Зв’язок з природою: новий біофільний багатофункціональний комплекс у Мілані

Проєкт змішаного використання розташований у раніше занедбаному районі. Він оновлює всю місцевість та приверне увагу місцевих жителів та туристів.

Проєкт розташований навколо нової громадської площі та прагне діяти як каталізатор для відродження всієї території – об'єднання людей та природи для кращої якості життя та праці.

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Комплекс змішаного використання створив японський архітектор і професор кафедри архітектури Токійського університету Кенго Кума.

Зв'язок людини з природою як стимул для натхнення / Фото Designboom

Біофільний дизайн багатофункціональної будівлі – це про біологічний зв’язок людини з природою. Головною концепцією цього проєкту є перенесення природного середовища у середину споруди.

Розкішний проєкт / Фото Designboom

Після завершення будівництва у 2024 році проєкт включатиме офіси, приміщення для спільної роботи, кімнати для переговорів та аудиторії, а також ресторани та зали, магазини, супермаркет, оздоровчий центр та місця для проведення тимчасових виставок.

Затишний внутрішній простір / Фото Designboom

Комплекс буде наповнений зеленню. Площа перед спорудою насаджена рослинністю та оточена м’якими пагорбами, а дизайн дворів присвячений неформальній роботі та зустрічам. Крім того, на терасах, розроблених як розширення зовнішніх просторів, будуть розміщені квітники та захищені доріжки, тоді як теплиці стануть робочими місцями, які можна використовувати для відпочинку та розваг.

Вид на оновлений район / Фото Designboom

Біофільний офіс майбутнього – це багатофункціональний комплекс, який об'єднує працю та природу як частину одного тандему, зосередженого навколо здоров'я та добробуту працівників.

На додаток до рясних зелених насаджень, проєкт обіцяє нульові викиди вуглецю, відновлювані джерела енергії, контроль споживання та повторне використання води. Проєкт матиме площу 50 тисяч квадратних метрів.