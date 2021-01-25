Африканська елегантність: чудова вілла у Кейптауні , що стала окрасою затоки Атлантики– фото

Атлантичний океан омиває Кейптаун, що дарує простір для творчості архітекторів. Як вони використали цю чудову нагоду – читайте в матеріалі.

Джерело: Harmonies magazine

Посеред неймовірної природної краси та величі океану архітектурна студія Three14Architects створила винятковий дім, який розташований у затоці Bantry Bay.

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Площа будинку – 650 квадратних метрів.

Чудовий вигляд вілли / Фото Harmonies magazine

Тут присутній баланс між приватністю та відкристю до природи. З одного боку дім захищений від сторонніх очей, а з іншого він повністю відкритий до океану та берегової лінії.

Підсвітка фасаду / Фото Harmonies magazine

Структура будинку – це ряд горизонтальних площин у накладених блоках, вставлених між двома вертикальними елементами.

Шикарний вид на Атлантику / Фото Harmonies magazine

Спальні та ванни кімнати обладнані спеціальними фонами, через які делікатно проникають сонячні промені.

Вілла на краю африканського континенту – комфортне місце спокою та відпочинку, яке стало окрасою затоки та гордістю архітекторів.