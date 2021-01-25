Санта-Барбара – відомий на весь світ район, в якому кожен будинок має чим здивувати. Втім, є нерухомість, яка втілює усі можливі бажання. Про один з таких будинків – читайте у нашому матеріалі.

Будинок, який є уособленням сучасного життя, розташований на вершині пагорба біля підніжжя гір Санта-Інез. З будинку відкривається фантастичний вигляд на гори, гавань та Тихий океан, повідомляє Dwell.

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Дизайнери довго працювали над деталями будинку, що подарувало йому "розслаблену" естетику.

Сучасний витончений дизайн / Фото Dwell

Скляні двері забезпечують дивовижні панорами на гори і океан, а відкриті тераси дозволяють насолодитися ними сповна. Скло забезпечує максимальну кількість відкритого простору, а розташування дому гарантує приватність.

Інтер'єр будинку стильний та витриманий / Фото Dwell

У будинку є три спальні, з яких також відкривається чудовий краєвид. Також у спальнях є окремі ванні кімнати, що гарантує комфорт мешканців.

Чудове місце для відпочинку / Фото Dwell

Тут хочеться писати та творити / Фото Dwell

Сучасний дизайн, продумані деталі та фантастичний вид – саме такими є атрибути дому мрії у Санта-Барбарі, який буде перлиною для будь-якого власника.