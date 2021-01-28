Англійський шарм у затоці США: продається шикарний особняк – фото

В розкішному районі одного з колись найвойовничіших штатів США продається неймовірний особняк. Новим власникам доведеться викласти за нього кругленьку суму.

Джерело: JamesEdition

Чесапікська затока – велика річкова дельта у США, частина Атлантичного океану, що углиблюється у материк. Це мальовничий район із безліччю водойм. Поміж цієї природної краси продається особняк у невеликому місті Бетесда.

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Кам'яний будинок у стилі англійської садиби розташований на пишній приватній ділянці недалеко від центру міста.

Чарівний вигляд будинку / Фото JamesEdition

Зрілі та вишукані дерева у поєднанні із продуманим ландшафтом ніби огортають відвідувачів на в'їзді. Потрапити у дім можна через кам’яний міст з англійським гравієм. Це створює ефект миттєвого спокою, коли опиняєтесь подалі від міської суєти.

Стежка у внутрішній дворик / Фото JamesEdition

Будинок має площу 866 квадратних метрів. Це просторий особняк із 6 спальнями та 9 ванними кімнатами.

Затишна крита тераса / Фото JamesEdition

Серед зручностей у маєтку є тренажерний та більярдний зали, бар, унікальний європейський винний погріб. Відпочити тут можна у домашньому спа-центрі або закритій веранді з вишуканим каміном.

Інтер'єр садиби / Фото JamesEdition

Резиденція оснащена комплексною розумною домашньою системою, що дозволяє власникові контролювати безпеку, освітлення, температуру будинку, стерео звук та басейн за допомогою мобільного телефону.

Більше фото чарівного особняка: