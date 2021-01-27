Двейн "Скеля" Джонсон зазнає збитків через нерухомість у Джорджії – фото маєтку
Один із найбагатших акторів Голлівуду продає мальовничу кінну садибу. Дохід зірки у 2019 році становив 90 мільйонів доларів.
Джерело: Realtor
Комплекс складається із кількох будівель і охоплює ділянку площею 45 арів. Головна споруда – вілла у провінційному стилі із площею 1300 квадратних метрів.
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Нерухомість виставили на продаж за 7,5 мільйона доларів. Це на 1,5 мільйони менше, ніж актор заплатив за комплекс у 2019 році.
Захоплива кінна садиба розташована за адресою: 1401 Bullard Rd, Powder Springs, Georgia / Фото Realtor
Будинок побудований у 2003 році. Він має вісім спалень та шість ванних кімнат. Серед інших зручностей тут є дерев'яна бібліотека з вбудованими вітражами, великий винний льох, басейн та павільйон.
Чарівний інтер'єр вілли / Фото Realtor
Внутрішнє оздоблення вілли має вишукані деталі, включаючи підлогу з горіха, чудові кам'яні каміни, високі стелі та неймовірне природне освітлення.
Неперевершені панорамні вікна, через які відкривається прекрасний пейзаж / Фото Realtor
Приватне озеро огортає фасад будинку. Також тут є конюшня, арена для їзди з оглядовим майданчиком та сінна кошара. Ще однією привабливою спорудою є фермерський будинок 1867 року зі старовинного зрубу.
Х'юге простір / Фото Realtor
З будинку відкривається вид на незаймане озеро та пишні пасовища, де пасуться коні. Якщо Джонсону вдасться продати будинок, то нові власники матимуть фантастичне місце для насолоди життям.
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