Архітектурне мистецтво: перетворення фабричної лазні на художню галерею

Шанхайська студія Team BLDG перетворила лазню колишнього алюмінієвого заводу в місті Сямень на художню галерею та студію The Field для художника, який створює статуї Будди.

Занедбану будівлю у передмісті міста Сямень перетворили на нову сучасну галерею. Зсередини та зовні споруда наповнена спеціальним освітленням, щоб просвічувати простори для художника Цзян Шенга.

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Фасад сформований у ритмічну ступеневу форму.

Зовнішні сходи з'єднують два блоки / Фото Dezeen

Споруду огортає дерево магнолії. Фасад був пофарбований в сандалово-жовтий відтінок. Спростивши зовнішній вигляд будівлі, студія пофарбувала його вручну в той же сандаловий жовтий колір, який традиційно асоціюється з буддизмом.



Будівля була задумана як фон для статуй / Фото Dezeen

Студія хотіла створити образ невидимої архітектури, яка працювала б посередником для демонстрації статуй Будди та містила суть буддизму. Архітектури створили "приховану" будівлю у барвистому і галасливому парковому районі, яка не має меж між зовнішнім та внутрішнім світом.

Світло означає джерело мудрості в буддизмі / Фото Dezeen

Оригінальна будівля виставкового залу має чотири круглі мансардні вікна, завдяки чому ефект світлових колон виглядає неймовірно. У найбільшій кімнаті розміщуватимуться статуї Будди, а природне світло підкреслюють їх красу. Статуї виготовлені з щільних матеріалів, таких як дерево та камінь. Художник встановлює їх у "світлій" кімнаті, де тіні постійно змінюються від сонячного світла.

Будівля була задумана як фон для статуй. Зовнішні сходи були побудовані для з'єднання двох блоків, тоді як товсті стінки шахти ліфта були видалені, щоб створити світлову криницю, освітлену одним із нових мансардних вікон.