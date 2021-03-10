Проєкт під назвою "Linkpark" пропонує новий міський ландшафт у центральному ядрі столиці Сербії.

Дивовижний проєкт "Linkpark" буде мати впізнаваний зовнішній вигляд і стане візитною карткою Белграда. Є кілька елементів, які промовисто характеризують парк. Природний зв'язок між містом та зеленню, формування лінійного парку, великого острова війни та лівого берега Дунаю стане пріоритетом для проєкту.

Читайте також Хвиляста огорожа: чому у Великій Британії будували звивисті паркани

Новий парк у Белграді – це безпосередній контакт та гармонія з навколишнім середовищем.

Сцена над річкою / Фото Designboom

Найбільшу площу парку займатиме трава, тоді як для окремих позицій заплановані наступні оздоблювальні матеріали: матовий бетон зі світлими відтінками для основної лінії та території навколо будівель та площі перед спортивним центром.

Унікальна композиція / Фото Designboom

П'ять різних типів ліній описують з'єднання через "Linkpark". Основна лінія – по всій довжині місця, що представляє основну пішохідну доріжку через парк. Активна лінія – призначена для їзди на велосипеді та інших формах мікромобільності, а також обрізна доріжка для бігу. Трамвайна лінія – вздовж більшої частини вулиці як форма стійкої лінії громадського транспорту. Завершує парк лінія автомобільного руху.

Прекрасне місце / Фото Designboom

Програма гармонізації навколишнього середовища досягається шляхом формування нових і впізнаваних середовищ. Архітектори запропонували такі додаткові заняття як йога, робота на свіжому повітрі та читальний зал на відкритому повітрі, щоб покращити атмосферу релаксації району.

Неймовірний проєкт / Фото Designboom

Для підтримання духу місця та збереження ідентичності старої промислової зони Дунаю рішення передбачає збереження мотиву залізничних колій та вагонів. Ці споруди планують використовувати як супутні приміщення для обслуговування парку та інформаційних пунктів.