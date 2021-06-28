Австралійська розкіш: будинок, який дивує стилем

Приватні будинки в Австралії завжди були нетривіальними та мали свою "родзинку". Читайте про будинок у Ліндфілді, який продовжує цю чудову традицію.

Чудовий будинок на розкішній галявині серед природи має площу понад 250 квадратних метрів.

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Lindfield House – це сміливий та сучасний проєкт, який втілює поєднання пристрасті клієнта до мистецтва, садів та яскравих кольорів.

Розкішна кухня у задній частині будинку / Фото Archdaily

Розмір будівлі навіює "монастирський спокій", в той час як колірна гамма додає просторам динаміки та мистецької витонченості.

Місце для глибоких роздумів / Фото Archdaily

Панорамні вікна забезпечують безперервний візуальний доступ до улюбленого місця клієнта – красивого саду.

Будинок просякнутий мистецтвом / Фото Archdaily

Дизайн, який грає на контрасті розміру та кольорів – головна "родзинка" стилю будинку, яка виділяє його з-поміж інших проєктів. Команда Поллі Гарбісон показала, що поєднання різних ідей в одному просторі може подарувати чарівний результат.