Австралійська розкіш: будинок, який дивує стилем
Джерело:Archdaily
Приватні будинки в Австралії завжди були нетривіальними та мали свою "родзинку". Читайте про будинок у Ліндфілді, який продовжує цю чудову традицію.
Чудовий будинок на розкішній галявині серед природи має площу понад 250 квадратних метрів.
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Lindfield House – це сміливий та сучасний проєкт, який втілює поєднання пристрасті клієнта до мистецтва, садів та яскравих кольорів.
Розкішна кухня у задній частині будинку / Фото Archdaily
Розмір будівлі навіює "монастирський спокій", в той час як колірна гамма додає просторам динаміки та мистецької витонченості.
Місце для глибоких роздумів / Фото Archdaily
Панорамні вікна забезпечують безперервний візуальний доступ до улюбленого місця клієнта – красивого саду.
Будинок просякнутий мистецтвом / Фото Archdaily
Дизайн, який грає на контрасті розміру та кольорів – головна "родзинка" стилю будинку, яка виділяє його з-поміж інших проєктів. Команда Поллі Гарбісон показала, що поєднання різних ідей в одному просторі може подарувати чарівний результат.