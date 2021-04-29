Бамбукова парасоля: конструкція, що стане окрасою будь-якої набережної

Набережна – це чудове місце, яке потребує прохолоди та захисту від сонця. Яке рішення вигадали у Китаї – читайте у матеріалі.

Бамбук – це чудовий екологічний матеріал, без якого важко уявити жодне будівництво в Азії.

До речі Рослини як головний декор: як пом'якшити бетонний фасад розкішною ліаною

Архітектори з Huanglong Waterfront знайшли рішення, як за допомогою цього матеріалу покращити набережну Фошаню.

Красива та функціональна конструкція / Фото Archdaily

Прогулянка по набережній та проведення часу біля води є обов'язковим ритуалом для місцевих мешканців. Але у спекотну погоду на набережній бракувало тіні, куди можна сховатися від палючого сонця.

Дизайн чудово вписався у простір / Фото Archdaily

Архітектори спроєктували кілька бамбукових "рослин", які не лише прикрашають набережну, а й дарують мешканцям затишний сховок.



Підкреслення природної естетики / Фото Archdaily