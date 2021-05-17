Архітектурна студія Atelier Archiplein провела модернізацію закинутої фабрики та перетворила її у місце мистецтва та історії. Будівля, котра визначена як місцевий об'єкт спадщини, потребувала реставрації та оновлення.

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Перед створенням проєкту реконструкції була проведена детальна діагностика історичної споруди. Вдалося віднайти оригінальну кольорову палітру, пов'язану з древнім минулим будівлі. Оригінальна структура включала відтінки зеленого, червоного та жовтого. Окремі елементи фрески вдалося зберегти для оновленого фасаду.

Площа проєкту складає 900 квадратних метрів / Фото Аrchdaily

До будівлі було додано просторий ґанок для входу в колонаду. Для створення прибудови використали камінь Hauteville місцевого виробництва. Додаткова конструкція додала престижності новій громадській функції будівлі.



Чарівний вигляд гірської споруди / Фото Аrchdaily

У прибудові будівлі розташували тимчасову виставкову кімнату. Пилоподібний дах складається з ряду хребтів та забезпечує максимум природного світла. Покрівля є тим елементом дизайну, який помітно вирізняється на міській площі.

Поєднання простоти та шику / Фото Аrchdaily

Завершений Культурний центр Alpex став простором мистецтва та даниною історії.