Архитектурная студия Atelier Archiplein провела модернизацию заброшенной фабрики и превратила ее в место искусства и истории. Здание, которое определено как местный объект наследия, требовало реставрации и обновления.

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Перед созданием проекта реконструкции была проведена детальная диагностика исторического здания. Удалось найти оригинальную цветовую палитру, связанную с древним прошлым здания. Оригинальная структура включала оттенки зеленого, красного и желтого. Отдельные элементы фрески удалось сохранить для обновленного фасада.

Площадь проекта составляет 900 квадратных метров / Фото Аrchdaily

К зданию были добавлено просторное крыльцо для входа в колоннаду. Для создания пристройки использовали камень Hauteville местного производства. Дополнительная конструкция добавила престижности новой общественной функции здания.

Волшебный вид горного сооружения / Фото Аrchdaily

В пристройке здания расположили временную выставочную комнату. Пылевидная крыша состоит из ряда хребтов и обеспечивает максимум естественного света. Кровля является тем элементом дизайна, который заметно выделяется на городской площади.

Сочетание простоты и шика / Фото Аrchdaily

Завершенный Культурный центр Alpex стал пространством искусства и данью истории.