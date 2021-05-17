Барвисте минуле серед мальовничих гір: новий культурний центр в Альпах

На південному сході Франції в історичному регіоні Рона-Альпи будівлю колишньої механічної фабрики перетворили на новий культурний центр. Проєкт також включав розширення споруди та оновлення її фасаду відповідно до чарівної місцевості.

Архітектурна студія Atelier Archiplein провела модернізацію закинутої фабрики та перетворила її у місце мистецтва та історії. Будівля, котра визначена як місцевий об'єкт спадщини, потребувала реставрації та оновлення.

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Перед створенням проєкту реконструкції була проведена детальна діагностика історичної споруди. Вдалося віднайти оригінальну кольорову палітру, пов'язану з древнім минулим будівлі. Оригінальна структура включала відтінки зеленого, червоного та жовтого. Окремі елементи фрески вдалося зберегти для оновленого фасаду.

Площа проєкту складає 900 квадратних метрів / Фото Аrchdaily

До будівлі було додано просторий ґанок для входу в колонаду. Для створення прибудови використали камінь Hauteville місцевого виробництва. Додаткова конструкція додала престижності новій громадській функції будівлі.



Чарівний вигляд гірської споруди / Фото Аrchdaily

У прибудові будівлі розташували тимчасову виставкову кімнату. Пилоподібний дах складається з ряду хребтів та забезпечує максимум природного світла. Покрівля є тим елементом дизайну, який помітно вирізняється на міській площі.

Поєднання простоти та шику / Фото Аrchdaily

Завершений Культурний центр Alpex став простором мистецтва та даниною історії.