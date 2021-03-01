На березі річки: новий багатофункціональний комплекс в одному із популярних районів Нью-Йорка
Нью-Йорк славиться своїми неймовірними вежами та сучасними житловими комплексами. Нова будівля на межі між Верхнім Вест-Сайдом та річкою Гудзон є компактним комплексом інноваційних та красивих апартаментів.
Джерело:Archdaily
Креативне планування та сучасний дизайн будівлі належить прогресивній архітектурній студії KPF. Новий сучасний комплекс розташований на відкритому повітрі із неймовірними видами на річку.
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Житловий комплекс – це поєднання розкішних кондомініумів, квартир, що здаються в оренду, та доступних житлових приміщень.
Геометрична форма споруди / Фото Archdaily
Габарити нового комплексу просто вражають – тут понад 100 тисяч квадратних метрів.
Вхід у будівлю / Фото Archdaily
У новій споруді є багато просторів на відкритому повітрі. Тераси та парк у центрі забудови є посередником між щільністю міста та відкритістю набережної.
Вишуканий вестибюль / Фото Archdaily
Щоб уникнути величезного масштабу суперблоку, масивність будівлі розбито. Дві вежі з'єднані шаховими об'ємами з безліччю кутів, щоб забезпечити світло та повітря до всіх сторін.
Шикарний вид / Фото Archdaily
Центральний вестибюль додатково розбиває масштаби будівлі, відкриваючи подіум, щоб повною мірою відкрити вхід у парк і залучити додаткове денне світло в будівлю.
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