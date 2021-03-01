Нью-Йорк славится своими невероятными башнями и современными жилыми комплексами. Новое здание на границе между Верхним Вест-Сайдом и рекой Гудзон является компактным комплексом инновационных и красивых апартаментов.

Креативное планирование и современный дизайн здания принадлежит прогрессивной архитектурной студии KPF. Новый современный комплекс расположен на открытом воздухе с невероятными видами на реку.

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Жилой комплекс – это сочетание роскошных кондоминиумов, сдаваемых в аренду квартир и доступных жилых помещений.

Геометрическая форма сооружения / Фото Archdaily

Габариты нового комплекса просто поражают – здесь более 100 тысяч квадратных метров.

Вход в здание / Фото Archdaily

В новом сооружении много пространств на открытом воздухе. Террасы и парк в центре застройки являются посредником между плотностью города и открытостью набережной.

Изысканный вестибюль / Фото Archdaily

Чтобы избежать огромного масштаба суперблоков, массивность здания разбита. Две башни соединены шахматными объемами с множеством углов, чтобы обеспечить свет и воздух ко всем сторонам.

Шикарный вид / Фото Archdaily

Центральный вестибюль дополнительно разбивает масштабы здания, открывая подиум, чтобы в полной мере открыть вход в парк и привлечь дополнительный дневной свет в здание.