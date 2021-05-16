Білосніжна естетика: як має виглядати сучасний фермерський дім

Будинок для молодої сім'ї у місті Амагансетт, штат Нью-Йорк має білий фасад, обрамлений дерев'яною черепицею. Для проведення дозвілля тут також звели басейн та комфортний внутрішній дворик.

Архітектурна фірма Kevin O'Sullivan+Associate спроєктувала новий сучасний будинок для молодої сім'ї в Хемптоні. Сучасний дизайн та неймовірна атмосфера провінційності створюють затишну ауру у цьому неймовірному домі.

Читайте також Магічність азійського села: курорт в Китаї, який допоможе перезарядити сили

Будинок наповнений дизайнерськими предметами інтер'єру. В їдальні встановлена ​​подвійна люстра від студії Brendan Ravenhill, яка висить над великим обіднім столом. Весь будинок вистелений дощатим білим дубом від компанії Hudson.

Дім мрії / Фото Сontemporist

На кухні витяжний вентилятор прихований у фіксованій панелі, яка оточена білими шафами. На кухонному острові є дерев'яні шафи та висувні ящики, а над островом висять підвісні світильники від Allied Maker, а табурети від Skram Furniture Co.



Неймовірний комфорт / Фото Сontemporist

Сімейна кімната з нейтральною кольоровою палітрою включає камін і Г-подібний диван для комфортного перегляду кінофільмів. У головній спальні є ліжко, занурене в нішу.

Чудові деталі / Фото Сontemporist

У гостьовій спальні оббите узголів'я прикріплене до стіни, а чорні мінімалістичні бра розташовані над тумбочками.



Затишний інтер'єр / Фото Сontemporist

У будинку також є грязьова кімната з двосхилим перекриттям, виготовлені вручну дерев'яна лавка та шафа, а також власна мийка.