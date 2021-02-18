Блискучі вежі Торонто: у Канаді втілять проєкт неймовірних хмарочосів – фото

Джерело:Dezeen
У Торонто планують звести дивовижні хмарочоси. Будівлі, покриті блискучими панелями, матимуть неймовірні розміри.
Відомий канадський архітектор Френк Гері оприлюднив проєкт блискучих хмарочосів. Висота одного з них сягає 300 метрів.
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Проєкт називається Gehry Project. Його локація – район Кінг Стріт Вест.
Вишуканий та красивий проєкт / Фото Dezeen
Планується будівництво супертала висотою 289 метрів та хмарочосу висотою 262 метри. Ці багатофункціональні багатоповерхівки будуть містити житлові апартаменти та готель, а також галерею мистецтв та новий кампус для університету.
Фасад покритий блискучими панелями / Фото Dezeen
Вежі мають власну індивідуальність та створюють динамічне та мінливе середовище. Будівлі стануть символом фантастичних людських можливостей та окрасою Торонто.