Блискучі вежі Торонто: у Канаді втілять проєкт неймовірних хмарочосів – фото

У Торонто планують звести дивовижні хмарочоси. Будівлі, покриті блискучими панелями, матимуть неймовірні розміри.

Відомий канадський архітектор Френк Гері оприлюднив проєкт блискучих хмарочосів. Висота одного з них сягає 300 метрів.

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Проєкт називається Gehry Project. Його локація – район Кінг Стріт Вест.

Вишуканий та красивий проєкт / Фото Dezeen

Планується будівництво супертала висотою 289 метрів та хмарочосу висотою 262 метри. Ці багатофункціональні багатоповерхівки будуть містити житлові апартаменти та готель, а також галерею мистецтв та новий кампус для університету.

Фасад покритий блискучими панелями / Фото Dezeen

Вежі мають власну індивідуальність та створюють динамічне та мінливе середовище. Будівлі стануть символом фантастичних людських можливостей та окрасою Торонто.