Нещодавно завершилося будівництво міжнародного фінансового центру у південній провінції Китаю Чжухай. Вежа з чудовим розташуванням біля річки має висоту 339 метрів.

Проєкт розташований на острові Чжухай – майбутньому великому фінансовому районі, що з'єднуватиме Гонконг та Макао. Район оточений морем і гірською місцевістю.

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Проєкт виконала архітектурна фірма Aedas. Творці черпали натхнення у китайському міфі про драконів, що виходять з моря – це ідеальна метафора сили та могутності регіону.

Знакова вежа / Фото Archdaily

Міфічна спіральна форма будівлі дивує та надихає. Загальна площа проєкту складає майже 220 тисяч квадратних метрів.

Загальний простір поруч із центром / Фото Archdaily

Субтропічний клімат із сильним вітром та тайфунами накладає високі вимоги до вітрового навантаження вежі. Команда дизайнерів ретельно відрегулювала орієнтацію будівлі та вхід для зменшення опору вітру.

Ідеальна метафора сили архітектури / Фото Archdaily

Плавний перехід між надповерховим та малоповерховим подіумом досягається шляхом натягування та скручування вертикальних елементів навколо центральної осі, перетворюючи стіни вежі в дах подіуму.

Новий фінансовий центр стане успішним проєктом, якому казкова форма допоможе набути неабиякої могутності.