Занурення в історію Дикого Заходу, тишу та спокій – все це є у містечку Gabriella. Про місце, де проходять приватні покази кіно та вечірки – у матеріалі.

Невелике містечко Gabriella, розташоване на південному заході Нью-Мексико, виставлене на продаж. Це місце було збудоване для відтворення духу Дикого Заходу, повідомляє New York Post.

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Хоча місто було збудоване лише 10 років тому, над історичним зовнішнім виглядом будинків архітектори та дизайнери постаралися на славу.

Дивовижні будинки занурюють нас у Wild West / Фото New York Post

Для Ларрі Ямсома створити подібне місто було мрією всього життя, і разом з другом йому таки вдалося збудувати це дивовижне місце.

На цій землі немає слідів сучасного життя / Фото New York Post

Ямс задумав це місце для проведення весіль, вечірок та навіть реконструкцій перестрілок. Ціна проєкту склала 60 тисяч доларів.

...ні ліній електропередач, ні людей / Фото New York Post

Історичний комплекс складається із 18 будівель. Тут є готель, танцювальний зал, салон, банк, більярдний зал, перукарня зі старовинним перукарським кріслом та навіть шибениця.

Все як у найкращих вестернах / Фото New York Post

У шумних та гамірних мегаполісах все більше хочеться зануритися в історію. Будинки міста Gabriella перенесуть із реальності в сюжет вестернів із п'яними салунами та запальними ковбоями, подарувавши незабутні враження на все життя.