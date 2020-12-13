Погружение в историю Дикого Запада, тишина и покой – все это в городке Gabriella. О месте, где проходят частные показы кино и вечеринки – в материале.

Небольшой городок Gabriella, расположенный на юго-западе Нью-Мексико, выставленный на продажу. Это место было построено для воспроизведения духа Дикого Запада, сообщает New York Post.

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Хотя город был построен всего 10 лет назад, над историческим внешним видом домов архитекторы и дизайнеры постарались на славу.

Удивительные дома погружают нас в Wild West / Фото New York Post

Для Ларри Ямса создать подобный город было мечтой всей жизни, и вместе с другом ему удалось построить это удивительное место.

На этой земле нет следов современной жизни / Фото New York Post

Ямс задумал это место для проведения свадеб, вечеринок и даже реконструкций перестрелок. Цена проекта составила 60 тысяч долларов.

... ни линий электропередач, ни людей / Фото New York Post

Исторический комплекс состоит из 18 зданий. Здесь есть гостиница, банкетный зал, салон, банк, бильярдный зал, парикмахерская со старинным парикмахерским креслом и даже виселица.

Все как в лучших вестернах / Фото New York Post

В шумных мегаполисах все больше хочется окунуться в историю. Дома города Gabriella перенесут с реальности в сюжет вестернов с пьяными салунами и воспалительными ковбоями, подарив незабываемые впечатления на всю жизнь…