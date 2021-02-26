Будинок на колесах: розкішний кемпер як затишний дім, який завжди з тобою

Королівський комфорт та люксовий затишок у домі, який може завжди бути поруч – мрія кожного, хто обожнює подорожі. Унікальний домашній простір від Bowlus Road наповнений всіма необхідними зручностями.

Дім на колесах використовують як тимчасовий прихисток під час подорожі, але все частіше такі простори використовують як основне місце проживання, яке можна розташувати у будь-якій точці землі.

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Кемпер Bowlus Road Chief відомий як перший у світі алюмінієвий туристичний причіп. Це дебют останньої розкішної моделі.

Кемпер – автомобіль або причіп із житловими приміщеннями, призначеними для комфортного проживання. Зручності включають кухню, ванну кімнату та одне або кілька спальних приміщень.

Дизайнером причепу є студія Bowlus Road / Фото Yanko Design

У новітньому домі на колесах пропонують відчуття подорожей поза мережею, одночасно забезпечуючи зручність сучасного світу.

Світловідбиваючий хромований зовнішній вигляд дому на колесах / Фото Yanko Design

Дім оснащений проточною водою та фільтрованим повітрям, системою підігріву підлоги та великим літієвим акумулятором, що дозволяє тижневі поїздки поза мережею. Зсередини Terra Firma привносить елегантність, оснащену великою кількістю високотехнологічних функцій.

Затишна спальня / Фото Yanko Design

Команда дизайнерів Bowlus Road Chief вмонтувала систему фільтрації води, яка використовує вугільні фільтри через двоступеневий процес фільтрації, гарантуючи мандрівнику свіжу питну воду.

Комфортний простір навіть для тварин / Фото Yanko Design

У кемпері продуманий унікальний простір для домашніх улюбленців. Terra Firma включила вбудоване персональне ліжко для домашніх тварин разом із висувними мисками для їжі та води.