Канадська пара відкрила домашню компанію з виготовлення крихітного розумного житла. У своєму бізнесі вони надають перевагу стабільній архітектурі та екологічному будівництву.

Поціновувачі "крихітного життя" Хізер та Кевін Фріц розпочали власний бізнес-дизайн, щоб зробити свій вклад у розвиток інноваційного, екологічного та доступного житла.

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Компанія зареєстрована під назвою "Fritz Tiny Homes".

Дерев'яні панелі та стельові балки створюють затишний простір / Фото Dwell

Свій перший будинок бізнесмени побудували для своєї сім'ї, він мав всього лиш 24 квадратні метри. Крихітний дім був із металевого шва та алюмінію з текстурою дерева.

Відкриті сходи ведуть до спальні / Фото Dwell

Fritz Tiny Homes не пропонує покупцям моделей на вибір. Натомість компанія зосереджується на високотехнологічних рішеннях, які довго служитимуть.

Комфортна та світла спальня / Фото Dwell

У дизайні творці проєкту шукають прогресивні та стильні рішення. Різноманітні лінії даху надають архітектурний інтерес, а вікна з трьома панелями заливають інтер'єр сонячним світлом, тоді як шар жорсткої ізоляції допомагає ефективно обігрівати та охолоджувати приміщення.

Красивий крихітний дім / Фото Dwell

Перша побудова пари мала такий успіх, що вони знайшли покупця ще до того, як будинок був закінчений.