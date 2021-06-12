Чарівне відродження: як дизайнерка понад 30 років відновлює свою історичну садибу

Дизайнерка Хадас Дембо оновлює будинок своєї родини та відроджує його історичні особливості. Дім, зведений у 1800-х роках як стайня, отримує нове неймовірне обличчя.

Для Хадас життя змінилося після сімейної прогулянки на велосипеді у 1987 році. Саме тоді вони з чоловіком натрапили на маленький кедровий будиночок, який був виставлений на продаж. Це був занедбаний дім, побудований у 1800-х роках як стайня для домашньої птиці та худоби. У ньому був проведений водопровід та електрика, проте загальний стан був запущений.

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Подружжя здійснило модернізацію цього помешкання. Приміщення утеплили, додали опалення та привели до ладу кам’яні підлоги. В інтер'єр подружжя додало антикваріату, а подвір'я прикрасив басейн. На відбудову садиби пішло понад 30 років – подружжя дизайнерів вирішило не поспішати та насолодитися процесом.

Із стайні – у вишукану садибу / Фото House Beautiful

Їдальня

Стіни простору прикрашені тонованою штукатуркою, а на стелі висить старовинна французька люстра, яку вдалося зберегти із колишнього сінника. Вишукані французькі стільці та мішки з кавовими зернами чудово доповнюють кімнату.



У дизайні використали плити XVIII століття від корабельної аварії біля узбережжя Суматри / Фото House Beautiful

Спальня

Контрастні білі фарби додають кімнаті тепла та еклектики.



Вишукані картини є родзинкою простору / Фото House Beautiful

Вітальня

Неймовірний камін зведений з каменів, які лежали на території власності, а балки були зроблені зі зрубаних дерев. Для затишку простір доповнили античними марокканськими килимами.



Замість столика тут французький залізничний візок / Фото House Beautiful

Будинок біля басейну

На території власності також звели затишний будинок біля басейну. Його будівельним матеріалом стали старі столи та лавки.



Чарівне доповнення / Фото House Beautiful

Зовнішній душ

Для єднання із природою у спекотні дні обладнали літній душ. Створюється враження, наче приймаєш душ у лісі.



Вдале рішення / Фото House Beautiful

Головна ванна

Стіни у ванні оздоблені іспанською енкаустичною плиткою, а на стелі висить французька люстра XIX століття.



Комфорт та затишок / Фото House Beautiful

Куточок для сніданку

На кухні дизайнерка створила додатковий функціональний простір – затишний куточок для сніданку з промисловою підвіскою, голландським колоніальним столом та тонованою штукатуркою.



Подушки зшиті вручну створюють затишок / Фото House Beautiful

Відкритий стіл

Ще однією особливістю цієї чарівної садиби є вишуканий стіл у саду. Вапняковий стіл, замовлений у Франції, був настільки важким, що довелося викопати яму та залити бетон для його укріплення. Німецькі старовинні стільці, придбані на місцевій виставці садів, чудово доповнюють це місце.



Чарівний задум / Фото House Beautiful