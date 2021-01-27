Данський затишок у Львові: які переваги та можливості пропонує ЖК HYGGE

Сьогодні важко зустріти людину, котра не чула про хюґе – скандинавську концепцію затишку, спілкування, добробуту і задоволення. Про житловий комплекс від LEV Development на Пасічній, що максимально втілює усі переваги данського стилю життя, який завоював світ – читайте в матеріалі.

Метушня, швидкість та постійна квапливість – це атрибути сучасного великого міста, які швидко втомлюють та забирають всю енергію. У вирі подій не вистачає часу на роздуми та насолоду життям, а дім стає місцем, де просто спиш між робочими днями.

До теми Дизайнерський хол і скандинавські цінності: 6 особливостей нового ЖК HYGGE

ЖК HYGGE – це дім на Пасічній, який втілює усі скандинавські цінності та вириває своїх мешканців із замкнутого кола, даруючи можливість насолодитися неквапливим життям та прожити багато щасливих миттєвостей.

Хол як частина домівки

Хюґе – це щось радше про атмосферу та досвід, аніж про речі. У ЖК HYGGE атмосфера відчувається вже у холі, який тепло приймає мешканців. Плита, яка зовні нагадує дерево, зносотійка фарба на стінах у зонах максимальної прохідності людей, унікальне поєднання динаміки приміщень та концепції спокійного житлового комплексу – це напрацювання студії SAVYTSKYY design, яка втілила сотні успішних проєктів по всьому світу.

У холі передбачено місце для розташування дитячих візків, паркінг велосипедів та місце для зарядки електросамокатів, тому мешканцям не доведеться турбуватися про такі побутові дрібниці.

Люстри в атріумі і підсвітка-зорепад нікого не залишать байдужим, а зелень в поєднанні з унікальним дизайном дарує відчуття свіжості та гарантує підняття настрою кожного разу, як ви повертаєтеся додому.

Особливий інтер’єр та відмова від висоти на користь комфорту

Багатоповерхові "мурашники" зовсім не вписуються у концепцію хюґе. Компанія LEV Development вірна своїм поглядам, тому обмежила себе поверховістю у 6-7 поверхів попри можливість будувати значно вищі будинки.

ЖК HYGGE – це про завоювання сердець якістю, тому інтер’єр втілює проєктна Майстерня Бєляєвих, яка обіцяє неповторність кожної квартири. Тут легко жити за принципами хюґе, адже кожен квадратний метр продуманий до дрібниць, щоб мешканці насолоджуватися своїм життям без поспіху та метушні.

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Прибудинковий простір та тепле спілкування з сусідами

Хюґе – це не лише про домашній затишок, а й про активне дозвілля. Саме тому LEV Development передбачила вуличні тренажери, які дозволять тримати себе у формі, та сучасний дитячий майданчик, на якому діти зможуть поринути у веселий світ розваг.

Також скандинавські цінності передбачають дружні стосунки з сусідами, налагодити які допоможе спеціально облаштована зона для барбекю з майданчиком для приготування страв на відкритому грилі, якою може скористатися кожен мешканець.

ЖК HYGGE – це дім, який огорне затишком, позбавить від повсякденних турбот та дозволить наповнити життя неквапливими моментами щастя.

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