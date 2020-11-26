Де відкрити власний бізнес у Львові: комерційні приміщення в новому ЖК HYGGE – деталі
В ЖК HYGGE, що на вулиці Пасічній у Львові, з'явилась можливість придбати або орендувати комерційне приміщення. Якщо ви давно мріяли відкрити власну кав'ярню, пекарню-кондитерську, салон краси, дитячий клуб, студію для занять йогою чи якусь іншу власну справу – вам у ЖК HYGGE. Більше про нову пропозицію від LEV Development – читайте в матеріалі.
Площі комерційних приміщень стартують від 37 метрів квадратних, інформує Дім 24.
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HYGGE – це нова концепція житлового простору бізнес класу. Будинок, в якому втілений стиль життя північних країн Європи,
– розповідають у відділі продажів LEV Development.
Мешканці проводитимуть час біля ЖК / Фото LEV Development
Які переваги ЖК HYGGE
Проєкт розрахований на 6-7 поверхів. Його автором є майстерня Бєляєвих – які постійно завойовують призові місця на топових архітектурних конкурсах України та Європи. Дизайн холів виконаний відомим львівським дизайнером Марком Савицьким та його командою.
Хол в ЖК HYGGE є справжнім витвором мистецтва / Фото LEV Development
У проєкті передбачено місце для розташування дитячих візків, паркінг велосипедів та місце для зарядки електросамокатів, люстри в атріумі і елементи підсвітки, які імітують зорепад.
Що отримає інвестор
Для комерційних приміщень відведений перший поверх житлового комплексу. Також передбачений підземний паркінг, що дозволить звільнити місце для активного відпочинку мешканців.
У дворі також облаштують дитячий майданчик та вуличні тренажери / Фото LEV Development
Коли можна стартувати?ЖК HYGGE буде введено в експлуатацію вже наприкінці 2020 року. Локація дуже приваблива для того, аби відкрити власну справу.
Незабаром у житловий комплекс заселятимуться люди / Фото LEV Development
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Деталі та ціни дізнавайтесь за номером +38 067 4000 148 або у відділах продажу LEV Development:
- вулиця Грушевського, 11;
- вулиця Пасічна, навпроти будинку 127;
- вулиця Малоголосківська, 30.
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