Де жив чоловік королеви: величні володіння принца Філіпа

Нещодавно не стало герцога Единбурзького Філіпа, який був чоловіком королеви Єлизавети ІІ. За життя йому вдалося мешкати у величних будинках в Англії, Шотландії та Греції.

Чоловік Єлизавети ІІ Філіп помер у віці 99 років. Впродовж свого бурхливого та цікавого життя він називав домом 6 маєтків. Давайте подивимося, де проходило життя герцога Единбурзького.

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Мон Репос, Греція

Саме тут 10 червня 1921 року народився принц Філіп. Ця вілла XIX століття на Корфу належала королівській родині до повстання, яке сколихнуло країну, коли Філіпу не було і 2 років.

Грецька вишуканість / Фото Housebeautiful

Ця вілла отримала свою назву від грецького короля Георга I. "Мон Репос" французькою означає “Мій відпочинок”.

Віндзорський замок

Замок, збудований в 11 столітті, може похизуватися понад 1000 кімнатами, в яких зберігаються картини, меблі та обладунки з Королівської колекції. Відколи Єлизавета ІІ вступила на трон у 1952 році замок став для подружжя рідним.

Велич історії / Фото Housebeautiful

За волею самого Філіпа, саме тут буде місце його вічного спочинку.

Садиба Сандрінгем

Це скромний, але водночас величний маєток, який став основною резиденцією Філіпа після рішення знизити оберти активного громадського життя у 2017 році.

Живописний сховок від світу / Фото Housebeautiful

Тут принц чудово проводив час до 2020 року, але пандемія COVID-19 спонукала його повернутися додому до Віндзорського замку.

Палац Холірудхаус

Офіційна шотландська резиденція королеви Єлизавети II. Палац був побудований між 1671 і 1678 роками для короля Шотландії Карла II.

Улюблене місце канікул королівської сім'ї / Фото Housebeautiful

Саме тут принц Філіп і королева любили проводити значну частину літа.

Букінгемський палац

Найпопулярніша королівська резиденція. Палац був збудований в 1703 році для герцога Букінгемського.

"Зіркова" королівська резиденція / Фото Housebeautiful

Сьогодні окрім розмірів та історичного значення він може похизуватися найбільшим приватним садом у Лондоні.

Замок Балморал

Місце, де королева Єлизавета II і принц Філіп провели своє останнє літо разом.

Замок останнього щасливого літа / Фото Housebeautiful

Замок став власністю королівської родини у 1852 році: принц Альберт придбав його для своєї дружини, королеви Вікторії.