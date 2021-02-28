Діамантовий дім: вражаюча вілла на схилі афінських гір, що закохує видами

У передмісті Афін збудували віллу, яка органічно вписується у середовище, має вишуканий дизайн та чудові види з вікон.

Будинок H77 розташований біля підніжжя гори Гіметт, південному передмісті Афін. Це чотириповерховий будинок з прекрасним видом на море та гори.

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Ця екстравертна резиденція має площу 300 квадратних метрів. Дизайн став результатом суворих специфікацій сюжету, а також захоплення студії традиційним японським ремеслом орігамі. Складчасті поверхні та гострі краї взаємодіють із навколишнім скелястим рельєфом та природною рослинністю.

Діамант біля моря / Фото Archdaily

Незважаючи на контраст, форма діамантового орігамі та середовище доповнюють одне одного. В деяких місцях скелястий рельєф вирівнюється і використовується як тераса, в інших випадках він без особливих зусиль стає частиною будівлі як конструктивна особливість.

Будинок чудово вписується у місцевість / Фото Archdaily

Дах – один з найважливіших елементів композиції. Його призматична форма дозволяє нестандартним геометріям з’являтися в інтер’єрі. Саме під ним розташований верхній поверх з головними спальнями. Середній рівень включає вітальні та вторинні спальні, а найнижчий – кімнати вторинного користування та приватну парковку.

Розташування будинку гарантує просто шикарні види / Фото Archdaily

Місце будинку дозволяє постійно насолоджуватися видом на Саронічну затоку та гору Гіметт. Ця вілла – уособленя мрій про Грецію, неквапливе життя біля моря та насолоди краєвидами.