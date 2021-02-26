Міська метушня, хвилювання, тривожні новини та надокучливі сусіди – всього цього можна позбутися, поселившись у будиночку в океані. Ідилічний дім побудований на гігантському валуні, що виходить до води.

Дім незвичної форми спроєктований Тріліною Ліянаж та базується у Шрі-Ланці. Його прозвали Ocean Cabin за унікальне місце розташування.

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Гостра, нерівна привабливість хатинки відповідає кам’янистому пляжу внизу, але інтер’єри винятково теплі та затишні, з дерев’яним дизайном та барною стійкою.

Дім на гігантському камені / Фото Designboom

Для підкреслення виняткової особливості океанської каюти архітектор створив простір, в якому панує циркуляція та простота.

Унікальна форма хатинки / Фото Designboom

Каюта розташована на палях, що дає вам перевагу висоти під час припливів і відливів, тоді як повний скляний фасад в передній частині кабіни гарантує панорамний вид на океан. Всередині інтер'єр розділений на дві висоти, вбудовані сходи з нижнього житлового простору до інтимної спальної зони в антресолях.

Скляний фасад із чудовим видом / Фото Designboom

Компактний інтер’єр доповнений вражаючою скляною стіною на всю висоту дому, яка виходить на скелі та океанський обрій. Спальний простір, вкладений у найвищу вершину А-рами, завершується мансардним вікном.

В сонячний день з хатинки відкривається вражаючий вид на узбережжя, що попереду, а також на пишну зелень.