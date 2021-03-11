В Індії побудували чудову приватну резиденцію, при створенні якої не використали жодної цеглини.

Новий сучасний будинок від Urban Design Collaborative став заміною 50-річній будівлі. Будинок завдяки розташуванню у "тупику" та зеленим насадженням гарантує власникам повну приватність.

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Поруч з домом також розташований заповідний парк, що забезпечує чудову екологію місця. Будинок має внутрішній садовий двір, а ландшафт дозволяє клієнтам використовувати приватний сад як фактичне продовження їдальні та візуальне продовження спалень та вітальні.

Чудовий внутрішній двір / Фото Archdaily

При створенні проєкту цегла не використовувалася. Армовані скловолокном гіпсові панелі стали стінами та дахом будинку. Збірні панелі встановлені на місці за допомогою кранів, а його порожнини заповнені залізобетоном, що дозволило зробити конструкцію монолітною.

Приємний дизайн дому / Фото Archdaily

Використання цієї технології допомогло знизити внутрішню температуру. Ця зелена технологія, яка виробляє свої панелі з використанням промислових відходів, робить його екологічно чистим способом будівництва, а також має мінімальний вуглецевий слід.

Світлий інтер'єр без зайвих деталей / Фото Archdaily

Цей дім – чудове екологічне рішення, яке готове покрити усі функціональні та естетичні потреби своїх мешканців.