В Индии построили замечательную частную резиденцию, при создании которой не использовали ни кирпича.

Новый современный дом от Urban Design Collaborative стал заменой 50-летнему зданию. Дом благодаря расположению в "тупике" и зеленым насаждениям гарантирует владельцам полную приватность.

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Рядом с домом также расположен заповедный парк, что обеспечивает превосходную экологию места. Дом имеет внутренний садовый двор, а ландшафт позволяет клиентам использовать частный сад как фактическое продолжение столовой и визуальное продолжение спален и гостиной.

Замечательный внутренний двор / Фото Archdaily

При создании проекта кирпич не использовался. Армированные стекловолокном гипсовые панели стали стенами и крышей дома. Сборные панели установлены на месте с помощью кранов, а его полости заполнены железобетоном, что позволило сделать конструкцию монолитной.

Приятный дизайн дома / Фото Archdaily

Использование этой технологии помогло снизить внутреннюю температуру. Эта зеленая технология, которая производит свои панели с использованием промышленных отходов, делает его экологически чистым способом строительства, а также гарантирует минимальный углеродный след.

Светлый интерьер без лишних деталей / Фото Archdaily

Этот дом – замечательное экологическое решение, которое готово покрыть все функциональные и эстетические потребности своих жителей.