Дім на галявині: сучасний особняк з великим басейном у Массачусетсі – фото

Будинок, що став одою сучасності, розташований поблизу села Ленокс, що у Массачусетсі. Будинок спроєктований як чотири з'єднані павільйони.

Джерело: Harmonies Magazine

Проєкт будинку належить архітектурній студії Flavin Architects. Особливістю цієї фірми є тонке відчуття філософії сучасної природи.

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Характерними ознаками цього будинку є повне введення в ландшафт, сучасні матеріали, максимальна прозорість та – що найголовніше – відчуття комфортабельності.

Чудовий ландшафт / Фото Harmonies Magazine

У будинку передбачено кілька просторів для дозвілля: заняття спортом, кулінарії та спокійного відпочинку.

Привабливий басейн / Фото Harmonies Magazine

Дах схиляється на південь, ловлячи літнє сонце. Його унікальна форма дозволяє дощовій воді утворювати вражаючий водоспад під час сильних дощів.

Красивий екстер'єр / Фото Harmonies Magazine

Центральний модуль має повністю відкрите планування. Він забезпечує вітальню природнім світлом та затишною атмосферою електричних підвісних світильників, що нагадують зірки, і теплом монументального каміна.

Вітальня для теплих зустрічей та щирих розмов / Фото Harmonies Magazine

Дім створений для пари з дорослими дітьми та онуками. Їх головним бажанням було розмістити велику родину, не порушуючи кордонів одне одного. Великий павільйон виступає серцем будинку, займаючи центр ансамблю. Саме тут відбуваються сімейні посиденькі та дружні вечірки.

Цей дім – вражаючий приклад сучасної архітектури, який не позбавлений смаку та затишку.