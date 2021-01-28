На схилах мексиканського вулкана Palo Huérfano побудували унікальний дім – скляну каюту, яка зливається із неймовірним навколишнім ландшафтом.

Джерело: Dezeen

Casa Etérea – це дзеркальна каюта, яка повністю живиться від природних ресурсів. Вона розташована на схилах згаслого вулкана, що знаходиться неподалік історичного міста Сан-Міґель-де-Альєнде.

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Будинок у Мексиці має повністю дзеркальний фасад.

Скляний фасад чудово компонує із дикою природою / Фото Dezeen

Творчий задум дзеркального будинку належить архітектору Prashant Ashoka, його головною ідеєю було повне єднання із природою. Щоб залишити околиці непорушеними, на дзеркала було нанесено ультрафіолетове покриття, невидиме для людей. Таке рішення запобігає зіткненню птахів із конструкцією будинку.

Поміж 10 тисяч гектарів незайманої природи / Фото Dezeen

Каюта має площу 75 квадратних метрів. Одним із матеріалів, використаних у будівництві є вулканічні породи, а стіни виготовлені із місцевої цегли. Перед тим як фасад "одягнули" у дзеркальні панелі, його обробили мікроцементом.

З виглядом на вулкан / Фото Dezeen

Дім на вулкані повністю автономний. Тут використовують сонячні батареї та дощову воду.

Захоплюючий внутрішній дворик / Фото Dezeen

Каюта утворена двома прямолінійними об'ємами, які утворюють широку V-подібну форму. Внутрішній дворик має невеликий басейн, який вкритий фантастичною мозаїчною плиткою.

Схили згаслого вулкана / Фото Dezeen

Панорамні розсувні двері відкриваються зі спальні на внутрішній дворик із басейном, мідна ванна оточена вікнами від підлоги до стелі.

Відпочинок тут просто насолода / Фото Dezeen

Каюта Casa Etérea – це ще один чудовий спосіб довести, що архітектурні можливості безмежні й за допомогою правильних рішень можна створити простір, який буде вливатися у природу та гармонійно взаємодіяти з екосистемою.