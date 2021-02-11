Дім-міст: як виглядає унікальний будинок у лісах Канади

Будинок у канадському лісі – це вже втілення мрії. Але якщо вже є можливість мати затишний будинок, то можна і додати йому неповторності.

Bridge House розташований за дві години на північ від міста Торонто, на березі озера Мері в порту Сідней.

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Дім розміщений над яром, між двома великими кленовими деревами. Відстань між схилами становить 38 метрів. Дерев'яний будинок доповнює ландшафт та виступає його контрапунктом.

Затишок у лісі / Фото Archdaily

Будинок має два основних фасади. Один виходить на озеро, виступаючи як балкон, і дозволяє захоплюватися краєвидами з висоти крони дерев. Інший виходить на ліс і має великий отвір, який відповідає формі споруди та відображає природні обриси яру.

Насолода спокоєм і краєвидами / Фото Archdaily

Місцева деревина, яка використовувалася при будівництві, перегукується з навколишнім пейзажем. Ззовні дім облицьований нефарбованим кедровим сайдингом, який проходить горизонтально, підкреслюючи спрямованість об’єму на ділянці.

Чудова обідня зона / Фото Archdaily

Цей дім – уособлення мрії затишку серед природи, про який мріє кожен з нас.