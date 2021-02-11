Вершина сучасної архітектури: як виглядатиме дивовижна факельна вежа у Токіо
У Токіо побудують неймовірну вежу, якій пророкують звання не лише найвищого, а й найкращого хмарочосу Японії.
Джерело:Designboom
Sou Fujimoto оголосив, що він та його фірма проєктуватимуть "Факельну вежу" в Токіо. Це хмарочос висотою у 380 метрів, який має стати найвищою спорудою Японії.
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Проєкт є частиною більш широкої розробки, відомої як "TOKYO TORCH" – комплексу, який включатиме іншу багатоповерхову споруду ("Вежа Токівабаші") і буде безпосередньо пов'язаний із зупинкою метро.
"TOKYO TORCH" об'єднує активні пішохідні зони на нижньому рівні з двома вежами, в яких будуть офіси, комерційні та торгові точки, готель та оглядовий майданчик. "Torch Tower" уособлюватиме палаючий факел.
Нічний вигляд комплексу заворожує / Фото Designboom
Оглядовий майданчик буде на висоті 300 метрів, що дозволить споглядати вражаючі краєвиди. Проєкт планують завершити у 2028 році.
Дивіться презентацію японського комплексу майбутнього:
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