Вілла у колоніальному стилі розташована в районі Ханкок-Парк в Лос-Анджелесі, всього за кілька кроків від центру Голлівуду. Маєток має неймовірні інтер'єри та витончений стиль. Шикарний дім виставили на продаж з цінником 1,8 мільйона доларів.

Меган Маркл винайняла цей неймовірний будинок зі своїм першим чоловіком Тревором Енгельсоном у 2011 році. Вілла розташована у зірковому районі, створеному в 1920-х роках. Тут збудовані особняки з унікальною архітектурою, історія яких розпочалася на старті XX століття.

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Дім розташований всього за кілька кроків від центру Голлівуду.

Затишний інтер'єр / Фото Top Ten Real Estate Deals

Колоніальний будинок датується 1924 роком. Він має чотири спальні, три ванни кімнати та простору сімейну кімнату. Планування вілли відкрите і поєднує кілька просторів. Її площа складає 210 квадратних метрів.

Білосніжний простір / Фото Top Ten Real Estate Deals

Інтер'єр вілли наповнений мінімалістичним декором. У вітальні розташований шикарний камін та затишна обідня зона. Їдальня купається у сонячному світлі, а білі шафи із мармуровими стільницями прикрашають її. Інтер'єр виконаний у світлих, приємних тонах.

Комфортна спальня / Фото Top Ten Real Estate Deals

У будинку обладнаний внутрішній дворик для розваг та відпочинку, а поруч є гараж на дві машини з додатковою стоянкою.

Внутрішній дворик / Фото Top Ten Real Estate Deals

Це ідеальний будинок з затишним дизайнерським ремонтом та неймовірним розташуванням. На ринок нерухомості він вийшов з ціною в 1,8 мільйона доларів.