Датська архітектурна студія BIG збудувала житловий комплекс за допомогою чорних панелей з нержавіючої сталі. Будинок натхненний формою місяця. Будівля бездоганно вписується в район, в якому домінує червона та коричнева цегла.

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Обрамлений вікнами на всю висоту, житловий комплекс The Smile забезпечує своїх мешканців сонячним світлом.

Будинок простягається вздовж 126-ї вулиці в Східному Гарлемі / Фото Аrchdaily

Фасад житлового комплексу звисає між двома сусідніми будівлями й нахиляється всередину, щоб сонячне світло і повітря могли потрапляти на вулицю. Блокуючі фасадні панелі, подібні до шахової дошки, виготовлені з нержавіючої сталі.



Особливий фасад комплексу / Фото Аrchdaily

Для фасаду студія BIG створила неправильний малюнок тонких чорних відтінків з достатньою глибиною для відображення сонячного світла. Понад 700 панелей з нержавіючої сталі з різними розмірами були виготовлені на спеціальне замовлення.

Неймовірний комплекс / Фото Аrchdaily

Внутрішнє оздоблення сучасних апартаментів спроєктовані в індустріальному стилі з відкритими ділянками бетону. Сталеві балки та вмонтовані кухонні шафи гармоніюють з мінімалістичним дизайном. Житловий комплекс The Smile вміщує різноманітні зручності - фітнес-центр, спа-зону, коворкінг та затишну терасу на даху.

Панорамний вид на річку Гарлем та горизонт Манхеттену є ідеальним фоном для будинку.