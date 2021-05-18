Датская архитектурная студия BIG построила жилой комплекс с помощью черных панелей из нержавеющей стали. Дом вдохновлен формой месяца. Здание безупречно вписывается в район, в котором доминирует красный и коричневый кирпич.

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Обрамленный окнами во всю высоту, жилой комплекс The Smile обеспечивает своих жителей солнечным светом.

Дом простирается вдоль 126-й улицы в Восточном Гарлеме / Фото Аrchdaily

Фасад жилого комплекса свисает между двумя соседними зданиями и наклоняется внутрь, чтобы солнечный свет и воздух могли попадать на улицу. Блокирующие фасадные панели, подобные шахматной доске, изготовлены из нержавеющей стали.



Особенный фасад комплекса / Фото Аrchdaily

Для фасада студия BIG создала неправильный рисунок тонких черных оттенков с достаточной глубиной для отображения солнечного света. Более 700 панелей из нержавеющей стали с различными размерами были изготовлены по специальному заказу.

Невероятный комплекс / Фото Аrchdaily

Внутренняя отделка современных апартаментов спроектирована в индустриальном стиле с открытыми участками бетона. Стальные балки и встроенные кухонные шкафы гармонируют с минималистичным дизайном. Жилой комплекс The Smile содержит разнообразные удобства – фитнес-центр, спа-зону, коворкинг и уютную террасу на крыше.

Панорамный вид на реку Гарлем и горизонт Манхэттена является идеальным фоном для дома.