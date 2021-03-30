Дім, який завжди з тобою: підбірка крихітних будиночків на колесах
Існує безліч причин, через які люди обирають життя у хатині на колесах. Це прекрасна можливість єднання з природою, переосмислення цінностей та можливість постійного руху.
Джерело:24 канал
Будиночки на колесах – не просто модна тенденція, це вибір способу життя та прийняття певних цінностей. Дім 24 зібрав підбірку неймовірних, крихітних та прекрасних хатин.
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Крихітні будинки також можуть забезпечити доступне перехідне житло для тих, хто звик жити у шумному мегаполісі, проте бажає єднання з природою та обожнює подорожі.
Чорний шик / Фото Pinterest
Дім на колесах можна розмістити високо в горах, на березі річки чи поруч із шумним мегаполісом.
Комфорт на березі озера / Фото Pinterest
Одні із перших будиночків на колесах були представлені тими, хто вів кочовий спосіб життя або постійно подорожував.
Шикарний простір / Фото Pinterest
Крихітний будинок має відповідати стилю та смаку мешканців.
Комфорт та зручність на першому місті / Фото Pinterest
Міні-будинок можна розмістити на колесах або встановити на фундаменті.
Вишуканий стиль / Фото Pinterest
Крихітні будинки є незалежними спорудами – деякі стоять на землі разом з іншими будівлями або більшим будинком.
Продуманий спосіб для подорожей / Фото Pinterest
Крихітні будиночки бувають будь-яких форм та розмірів.
Будиночки дивують різноманітним дизайном / Фото Pinterest
Такого роду архітектурна форма є також чудовим способом економії коштів. Коштують такі хатини недорого, а більшість із них є повністю автономними.
Життя у такому незвичному просторі – це завжди свобода руху та вільний спосіб життя.
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