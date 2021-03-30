Дом, который всегда с тобой: подборка крохотных домиков на колесах
Существует множество причин, по которым люди выбирают жизнь в хижине на колесах. Это прекрасная возможность единения с природой, переосмысление ценностей и возможность постоянного движения.
Источник:24 канал
Домики на колесах – не просто модная тенденция, это выбор способа жизни и принятие определенных ценностей. Дом 24 собрал подборку невероятных, крошечных и прекрасных хижин.
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Крошечные дома также могут обеспечить доступное переходное жилье для тех, кто привык жить в шумном мегаполисе, однако желает единения с природой и обожает путешествия.
Черный шик / Фото Pinterest
Дом на колесах можно разместить высоко в горах, на берегу реки или рядом с шумным мегаполисом.
Комфорт на берегу озера / Фото Pinterest
Одни из первых домиков на колесах были представлены теми, кто вел кочевой образ жизни или постоянно путешествовал.
Шикарное пространство / Фото Pinterest
Крошечный дом должен соответствовать стилю и вкусу жителей.
Комфорт и удобство на первом месте / Фото Pinterest
Мини-дом можно разместить на колесах или установить на фундаменте.
Изысканный стиль / Фото Pinterest
Крошечные дома являются независимыми сооружениями – некоторые стоят на земле вместе с другими зданиями или большим домом.
Продуманный способ для путешествий / Фото Pinterest
Крошечные домики бывают любых форм и размеров.
Домики удивляют разнообразным дизайном / Фото Pinterest
Такого рода архитектурная форма также является замечательным способом экономии средств. Стоят такие хижины недорого, а большинство из них полностью автономны.
Жизнь в таком необычном пространстве – это всегда свобода движения и свободный образ жизни.
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