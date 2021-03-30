Существует множество причин, по которым люди выбирают жизнь в хижине на колесах. Это прекрасная возможность единения с природой, переосмысление ценностей и возможность постоянного движения.

Домики на колесах – не просто модная тенденция, это выбор способа жизни и принятие определенных ценностей. Дом 24 собрал подборку невероятных, крошечных и прекрасных хижин.

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Крошечные дома также могут обеспечить доступное переходное жилье для тех, кто привык жить в шумном мегаполисе, однако желает единения с природой и обожает путешествия.

Черный шик / Фото Pinterest

Дом на колесах можно разместить высоко в горах, на берегу реки или рядом с шумным мегаполисом.

Комфорт на берегу озера / Фото Pinterest

Одни из первых домиков на колесах были представлены теми, кто вел кочевой образ жизни или постоянно путешествовал.

Шикарное пространство / Фото Pinterest

Крошечный дом должен соответствовать стилю и вкусу жителей.

Комфорт и удобство на первом месте / Фото Pinterest

Мини-дом можно разместить на колесах или установить на фундаменте.

Изысканный стиль / Фото Pinterest

Крошечные дома являются независимыми сооружениями – некоторые стоят на земле вместе с другими зданиями или большим домом.

Продуманный способ для путешествий / Фото Pinterest

Крошечные домики бывают любых форм и размеров.

Домики удивляют разнообразным дизайном / Фото Pinterest

Такого рода архитектурная форма также является замечательным способом экономии средств. Стоят такие хижины недорого, а большинство из них полностью автономны.

Жизнь в таком необычном пространстве – это всегда свобода движения и свободный образ жизни.