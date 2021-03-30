Дім, який завжди з тобою: підбірка крихітних будиночків на колесах

Існує безліч причин, через які люди обирають життя у хатині на колесах. Це прекрасна можливість єднання з природою, переосмислення цінностей та можливість постійного руху.

Будиночки на колесах – не просто модна тенденція, це вибір способу життя та прийняття певних цінностей. Дім 24 зібрав підбірку неймовірних, крихітних та прекрасних хатин.

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Крихітні будинки також можуть забезпечити доступне перехідне житло для тих, хто звик жити у шумному мегаполісі, проте бажає єднання з природою та обожнює подорожі.

Чорний шик / Фото Pinterest

Дім на колесах можна розмістити високо в горах, на березі річки чи поруч із шумним мегаполісом.

Комфорт на березі озера / Фото Pinterest

Одні із перших будиночків на колесах були представлені тими, хто вів кочовий спосіб життя або постійно подорожував.

Шикарний простір / Фото Pinterest

Крихітний будинок має відповідати стилю та смаку мешканців.

Комфорт та зручність на першому місті / Фото Pinterest

Міні-будинок можна розмістити на колесах або встановити на фундаменті.

Вишуканий стиль / Фото Pinterest

Крихітні будинки є незалежними спорудами – деякі стоять на землі разом з іншими будівлями або більшим будинком.



Продуманий спосіб для подорожей / Фото Pinterest

Крихітні будиночки бувають будь-яких форм та розмірів.

Будиночки дивують різноманітним дизайном / Фото Pinterest

Такого роду архітектурна форма є також чудовим способом економії коштів. Коштують такі хатини недорого, а більшість із них є повністю автономними.

Життя у такому незвичному просторі – це завжди свобода руху та вільний спосіб життя.