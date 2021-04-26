Дивовижна інфраструктура: у Шеньчжені змоделювали транспортний повітряний вузол для аеропорту

У Китаї презентували проєкт нового інноваційного транспортного вузла. Визначна транспортна розв’язка стане воротами для Великої затоки та щонайменше дев’яти міст, де проживає кілька мільйонів людей.

Проєкт Східного інтегрованого транспортного вузла аеропорту Шеньчжень створила архітектурна фірма Grimshaw.

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Інтегрований повітряний вузол аеропорту Шеньчжень матиме інноваційний вигляд та створений за подобою магрових лісів.

Інноваційні споруди / Фото Dezeen

Дизайн характеризується широкими колонами та хвилястим ландшафтом. Мангрові дерева стали прототипом завдяки особливому символічному значенню в Шеньчжені.



Неймовірний дизайн / Фото Dezeen

Це спроба відтворити високоефективні природні форми деревних порід, які описуються як один з найбільш ефективних поглиначів вуглецю на планеті.

Шикарний проєкт / Фото Dezeen

Нас часто надихає перенесення геометрій та форм з природи в архітектуру, – пояснив Джоліон Бревіс, партнер Grimshaw.



Нова повітряна розв’язка / Фото Dezeen

Комплекс високоефективних будівель стане місцем для зручності та комфорту.



Вид на аеропорт / Фото Dezeen

Дизайн фірми Grimshaw став переможцем міжнародного конкурсу та обраний серед інших проєктів відомих студій, таких як Zaha Hadid Architects, Foster+Partners та BIG.