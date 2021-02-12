Геніальна архітекторка Заха Хадід спроєктувала неперевершений виставковий центр у Пекіні, який стане простором для культури, мистецтва та розвитку.

У Пекіні планують реконструювати виставковий центр. Це новий проєкт відомої архітекторки Захи Хадід.

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Особливістю цього проєкту є незвичний дах: гнучкий простір без стовпців, який адаптується до змін на виставках та характеру використання.

Простір для знань та краси / Фото MSN

Розташування у нового виставкового комплексу просто чудове, адже поруч розвинутий район та міжнародний аеропорт столиці. Це чудове місце для проведення конференцій, ярмарків та галузевих виставок.

Внутрішній простір центру / Фото MSN

Центр буде приймати місцевих жителів, а також гостей з усього Китаю та світу. Взаємозв'язок між виставковими залами та конференц-залом встановлені за допомогою взаємопов'язаних ліній та геометрій, які надихаються текстурами глазурованих трубчастих керамічних черепичних дахів у традиційній китайській архітектурі.

Вид на дах з пташиного польоту / Фото MSN

Проєкт включає серію спільних двориків для неформальних зустрічей, а також ландшафтні сади, кафе та просторі місця для громадських заходів.

Чарівна штучна водойма / Фото MSN

Композитна система даху призначена для ізоляції внутрішнього середовища симетричними геометріями, щоб створити ефективну та легку конструкцію великого прольоту.